Господдержка превращается в «танец черных лебедей»: последствия могут оказаться политическими

Борьба за господдержку в условиях ограничительных коронавирусных мер на фоне экономического кризиса превратилась в «танец черных лебедей» и «ярмарку лоббистов». Как считают эксперты, правительство РФ запаздывает с решениями, которые при этом оказываются недостаточными для стабилизации ситуации в стране. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции.

В частности, первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов назвал поддержку, на которую согласилось правительство РФ, недостаточной, а скорость принятия решений сильно отстает от потребностей бизнеса и тех проблем, которые приходится решать. «Мы живем в условиях неопределенности. Бизнес не понимает, что ему сейчас делать», – констатировал он, подчеркнув, что значительная часть предприятий просто не переживет период самоизоляции. По его словам, рестораторы уже сообщили, что, если ограничения будут сняты 1 июня, не откроется 35%, а после 1 июля – уже 50%.

Главный экономист «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев со своей стороны также обратил внимание, что государство делает недостаточно для поддержки экономики и опаздывает с решениями. «Вероятность того, что будут закрывать быстро все – велика. Надо принимать более долговременные решения», – подчеркнул он.

В качестве примера эксперт предложил выделять предприятиям матпомощь на одного сотрудника в качестве одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) не на 2 месяца, а на 4- 6 месяцев.

В то же время Николаев считает, что нужно поддерживать сферы, которые в период кризиса начали активно развиваться, поскольку именно туда пойдут россияне, потерявшие работу. «Далеко не все надеются только на помощь. В тяжелейший кризис всегда будут сферы, которые очень динамично и быстро развиваются. И сейчас есть такие сферы. Нужно их стимулировать», – уверен экономист.

В этой связи Николаев также высказал мнение, что при выстраивании антикризисной стратегии и госполитики, важно учитывать, что кризис перейдет в 2021 год. «Неопределенность высока. Поэтому даем интервал падения экономики от минус 10% до минус 20%. Более реально – около минус 15%. Это та реальность, с которой мы столкнемся в этом году», – сказал он.

Как полагает профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Светлана Барсукова, бизнес сейчас общается с властью двумя месседжами «Помоги» и «Не мешай». «Первое – дай деньги, дай отсрочку. Суть второго – мораторий на принятие новых технических регламентов, распространение маркировок на новые отрасли, новых законодательных инициатив», – сказала она.

По ее словам, «когда мы говорим о помощи, мы исходим из конструкции, что «богатое и сильное государство» будет помогать пострадавшему малому и среднему бизнесу», но в этом «много лукавства».

«С «богатым», я бы обходилась аккуратнее. Давайте вспомним тот объем социальных обязательств, который взят был недавно в рамках обращения Федеральному собранию, и посмотрим цены на нефть сегодня. «Сильное» государство – это не Росгвардия и ОМОН. Это – то государство, которое может наладить координированную деятельность органов для решения определенной проблемы. Когда один орган в Москве вводит QR-коды, а другой орган устраивает ручную проверку на ходе в метро, – это проявление неэффективности, слабости госаппарата», – подчеркнула Барсукова.

При этом, по ее мнению, пострадавший от ограничений бизнес наверняка постарается «списать» все свои ошибки на коронавирус. «Во-первых, действительно, не все пострадали. Есть виды деятельности, которые никогда не жили так хорошо, как живут сейчас. К тому же фирмы никогда не откажутся получить государственную помощь. Отсекать через анализ финансовых документов – мысль здравая, но при одном условии – если деятельность всего бизнеса в стране легальна… Среди малого и среднего бизнеса высокая доля разорения, высокая турбулентность является необъемлемым качеством этой бизнес среды. Все те разорения, которые наступили бы в результате неверно принятых управленческих решений, раздутых штатов, неквалифицированного менеджмента, будут повешены сейчас на гвоздь под названием коронавирус», – сказала эксперт.

С другой стороны, как считает Барсукова, не факт, что наибольшая поддержка будет выделена наиболее пострадавшим отраслям. «Уже на наших глазах разыгрывается ярмарка лоббистских возможностей. Все отраслевые союзы, пользуясь формальными или неформальными каналами, будут пытаться выторговать себе максимально благоприятные условия. И еще посмотрим, у кого окажется больший потенциал лоббистских возможностей», – отметила она.

В то же время Барсукова выразила уверенность, что государство сейчас максимально вложится, чтобы минимизировать издержки этого экономического кризиса. По ее мнению, это связано с качественным отличием происходящего от прежних кризисов, и тем, что политическая элита постарается сохранить свою власть. «Кризис 2008 года – кризис промышленности, локализованный в моноотраслевых городах, кризис 1998 года – это кризис финансового капитала, теперь кризис коснулся сферы услуг. А это – города миллионщики, это столицы. То есть мы получаем ситуацию резкого падения занятости, падения доходов, массовой безработицы у людей, замкнутых в пределах МКАД», – сказала она.

Барсукова пояснила, что в таких условиях главной становится тема политики. «Это население высоко политизировано, население, которое может легко быть выведено на протестные акции при умелом режиссировании. Главная задача любой политической элиты – сохранить свое господство. Поэтому у меня прогноз по бизнесу очень хороший – конечно, государство в итоге сделает все, чтобы спасти ситуацию – она чревата огромными политическими последствиями», – отметила профессор.

Эксперт обратила внимание, что сейчас пострадают люди, «привыкшие жить неплохо и питающие населенные пункты поменьше». «Огромное число людей в сфере услуг – жители регионов. Когда потоки жирной богатой Москвы, питающей регионы, иссякнут – могут быть огромные последствия. На тушение пожара будут брошены все силы», – заключила Барсукова.

Москва, Мария Вяткина

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