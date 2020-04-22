«Чтобы мы видели, кто перемещается»: Собянин предложил ввести электронные пропуска по всей России

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему электронных пропусков на всю страну. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы, – цитирует Собянина «Интерфакс». – Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее».

При этом ранее власти заявляли, что меры самоизоляции по всей стране введены именно для того, чтобы минимизировать перемещение граждан и их нахождение в местах массового скопления людей, в том числе – в общественном транспорте.

На совещании мэр Москвы пригласил глав регионов РФ к сотрудничеству в сфере введения электронных пропусков и контроля за перемещением жителей. «Вот эти все меры необходимо, не расслабляясь, дальше вести», – сказал Собянин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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