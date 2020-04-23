В России подготовлена единая цифровая платформа для подготовки школьников к ЕГЭ

Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал запуск единой цифровой платформы для дистанционного образования и подготовки к ЕГЭ. «Моя школа в онлайн» должна начать работу 27 апреля. Проект, по его словам, будет интересен учащимся не только выпускных 9 и 11 классов.

Кравцов уточнил, что проект не содержит тестовую часть, задания в основном творческие. «С 9 до 12 часов каждый день будут транслироваться уроки, и они будут синхронизированы с учебниками и электронной платформой. Такое триединство поможет качественно подготовиться к сдаче экзаменов», – заявил министр, назвав это проект уникальным. «Чтобы соединить телевидение, учебник и цифровую платформу – такого нет нигде», – заверил министр.

Как сообщал «Новый День», ранее в Москве возникли серьезные проблемы с введением дистанционного образования, которое реализуется через портал мэра mos.ru и Московскую электронную школу (МЭШ). На организаторов обрушился шквал жалоб родителей, которые сообщали о невозможности зайти в электронный дневник школьника, огромном количестве домашнего задания, которым учителя принялись компенсировать отсутствие очных уроков и регулярные сбои в МЭШ. В апреле ситуация почти нормализовалась, однако жалобы на сбои портала mos.ru продолжат поступать: дело в том, что теперь на этот же ресурс мэрия замкнула получение электронных цифровых пропусков, которые нужны горожанам для любой поездки по Москве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.04.20

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