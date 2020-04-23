В Москве за полумиллионную взятку задержаны налоговики

В Москве по подозрению во взятке задержаны сотрудники налоговой службы. Следствие полагает, что они могли пообещать информацию в обмен на полмиллиона рублей.

Как передает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник, двух сотрудников ФНС подозревают во взятке в 553 500 рублей. За эти деньги некий мужчина рассчитывал получить информацию о фактическом отсутствии лиц, которых он указал в заявленном при регистрации адресе.

Ранее за взятку в Москве был объявлен в федеральный розыск начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД Зеленограда Вадим Базаров. Как сообщал накануне «Коммерсант», о Базарове в Управление собственной безопасности (УСБ) полиции заявил глава одной из строительных компаний. За отказ от проверки и не возбуждение уголовного дела сотрудник МВД требовал 3 млн рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.04.20

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