«Это адище!..» Москвичей возмутила реклама департамента образования со школьником в двухэтажной квартире

В Москве департамент образования выпустил видеоролик о дистанционном образовании, в котором семья живет в двухуровневой квартире и пользуется как минимум тремя разными электронными устройствами. Пользователи поставили ролику почти 3 тысячи «дизлайков».

Видео длится всего 50 секунд, оно было размещено на хостинге YouTube 21 апреля, за все время его посмотрели 60,4 тысячи пользователей, поставив при этом 2,9 тысячи «дизлайков». В ролике подросток с планшетом в руках спускается по лестнице со второго этажа в отлично отремонтированной современной квартире, в коридоре его встречает отец. Он советует сыну «подтянуть английский», причем задание в Московской электронной школе (МЭШ) смотрит на iPhone. После этого подросток занимается на ноутбуке, а отец показывает ему что-то на планшете.

Видеролик департамента образования

В Сети этот ролик спровоцировал шквал негативных откликов. «Позорище! Обычный московский школьник офигевает от того, что просыпается в 8 утра и прямо из кровати, расположенной в малогабаритной комнате или вообще на кухне, буквально ложится за уроки, – возмутились пользователи Интернета. – Потом, обложившись распечатками, тетрадями и методичками, переходит к другому уроку, третьему... При этом успевает отбрехаться от маленькой сестры, зовущей поиграть, и мамы, которая предлагает поесть. И часов в пять, после уроков, приступает к репетитору. В тишине – и только потому, что из-за крика сестры и телевизора пошел разговаривать по Зуму в туалет. Вот жизнь реального школьника, а это показуха».

«Цель таких роликов? – поинтересовалась у департамента образования пользователь Алла Г. – Сейчас это вынужденная мера, и совершенно ни к чему тратить бюджетные деньги на создание подобных роликов».

«Постоянно висит, наполнение ужасное. Дизлайк», – оценил работу МЭШ Евгений Л.

Раскритиковала инициативу департамента, которым руководит Исаак Калина, и муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. «Департамент образования ничего не знает о жизни обычных московских семей с детьми, – подчеркнула парламентарий в «Фейсбуке». – Один компьютер на всю семью, на котором должна работать, например, мама «на удаленке». Скверный интернет. Теснота и скученность. А если семья многодетная? В рекламном ролике школьник живет в 2-этажной квартире с дизайнерским ремонтом, занимается то на дорогом Айпаде, то на новеньком ноутбуке в отдельной просторной комнате. Чиновники судят по себе? Неудивительно, что ролику наставили дизлайков».

Пользователи «Фейсбука» также оставили возмущенные отзывы о работе МЭШ. «Это адище. Ежедневный квест для детей и их родителей. Пароль от конференции в zoom присылается учителем на эжд ребенка. Эжд висит бесконечно, задания учителя просят слать не туда, а на почту. А домашка- опять же в эжд. Обучение плохое, мягко говоря. У младшего не учеба, а имитация. Приходится работать ещё и учителем», – рассказала Ольга В.

Ранее «Новый День» сообщал, что в марте переход на дистанционное образование в московских школах натолкнулся на большие проблемы. Родители жаловались, что электронные дневники недоступны, система зависает и регулярно выдает сбои. В период апрельских каникул ситуация наладилась, однако после этого родители вновь стали оставлять негативные отзывы в соцсетях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.04.20

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