«Потеряли связь с реальностью»: москвичи возмущены отказом мэрии отменить плату за парковки

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отказался рассматривать возможность отмены платы за парковки на период ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. В своем ответе на запрос депутатов Мосгордумы пояснил, что решение об организации платных парковок «продиктовано транспортной целесообразностью всего города».

«Начали получать ответы на коронавирусные запросы. Просили отменить платные парковки на время пандемии. Обосновали: чтобы жители меньше передвигались общественным транспортом и заражали друг друга. Также просили отказаться от сноса гаражей сейчас, чтобы люди не волновались и не дежурили у них», – сообщил депутат столичного парламента Евгений Ступин в «Фейсбуке». Однако департамент транспорта счел такие меры нецелесообразными. В подтверждение Ступин опубликовал полученный ответ. На документе стоит подпись Ликсутова.

В письме говорится, что работа транспортной системы является неотъемлемой составляющей жизнеобеспечения города, а платные парковки – одной из ее важнейших составляющих, поскольку являются механизмом мягкого регулирования трафика. О том, насколько этот трафик упал в режиме самоизоляции, Ликсутов не уточнил, но подчеркнул, что решение об организации палатных парковок «продиктовано транспортной целесообразностью всего города».

Что касается гаражей, снос которых идет во время самоизоляции их владельцев, то порядок их размещения регламентирован постановлением правительства Москвы в 2012 году, говорится в документе. «В случае внесения изменений в законодательство (…) будут приняты в работу соответствующие нормативные акты», – сообщил Ликсутов.

В соцсетях москвичи выразили возмущение такой позицией руководителя транспортного комплекса столицы. «Циничнейшие отписки», «Логики ноль, тупо все запретить», «Напрочь игнорируют разум и потеряли связь с реальностью», – пишут пользователи «Фейсбука».

Депутат Мосгордумы Елена Янчук, в свою очередь, сообщила, что передала в московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предложение отменить плату хотя бы на парковках около больниц и социальных объектов, потому что в период эпидемии люди посещают их не из праздного любопытства. Однако, отмечает депутат, «от создателей «очередей на вход в метро в пандемию» можно ждать любых «инициатив»». В комментариях к записи Янчук пользователи рассказывают, что платные парковки в Москве сейчас пустуют, однако дворы забиты машинами. Учитывая, что у части жителей столицы сократился доход, а часть вовсе потеряла работу из-за мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, автовладельцы стараются экономить.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.04.20

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