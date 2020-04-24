«Ожидаем серьезного падения совокупного спроса»: ЦБ готов снизить ключевую ставку после выхода россиян из самоизоляции

Банк России рассчитывает снизить ключевую ставку после снятия ограничений на работу предприятий и выхода страны из режима самоизоляции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Мы все практически видим дальнейший потенциал смягчения денежно-кредитной политики – сообщила она. – Вопрос – когда использовать этот потенциал. Мы считаем, что есть потенциал снижения ставки на уровень 100 базисных пунктов».

По словам Набиуллиной, решение о снижении будет принято после оценки ситуации. «Потенциал смягчения в большей степени сработает, когда мы будем выходить из периода ограничительных мер, – считает глава ЦБ. – Потому что сейчас все же в основном предприятия многие закрыты, а люди сидят дома. И стимулировать сейчас спрос, когда в основном работают ограничения на уровне предложения, может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос уже на выходе из ограничительных мер. Но то, что спрос надо будет стимулировать – это безусловно. Мы ожидаем серьезного падения совокупного спроса».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.04.20

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