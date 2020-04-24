Российский бизнес реагирует на шоки снижением зарплат

России не грозит такая же безработица, какая обрушилась на США и Евросоюз в результате принятых властями ограничительных мер в связи с коронавирусной угрозой. Об этом сегодня, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее оценке, отечественный рынок труда обычно реагирует на подобные шоки снижением зарплат, а не полным увольнением сотрудников.

«Есть особенность нашей экономики: обычно к таким проблемным ситуациям в экономике, разного рода шокам рынок труда приспосабливается не столько увеличением безработицы – хотя определённое увеличение безработицы, но с исторически низких уровней может произойти – а происходит путем адаптации зарплаты, – отметила глава ЦБ. – Во многих других странах, особенно в США и Евросоюзе, это отражается на динамике именно безработицы. В нашей ситуации – на динамике доходов и самих зарплат».

С этой точки зрения Набиуллина не видит, что «это как-то особенным образом скажется на курсе рубля, хотя на него это все, конечно, влияет». «А с точки зрения инфляции мы видим очень большое влияние дезинфляционных факторов, связанных со снижением спроса и внешнего и внутреннего, поэтому из-за этого точно инфляция на наш взгляд не перейдет в зону выше таргета», – уточнила глава Банка России.

Москва, Татьяна Дорофеева

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