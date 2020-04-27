Пламенный «привет»: в Подмосковье мужчина сжег пять иномарок из-за спора о парковке

В Подмосковье мужчина сжег пять автомобилей в «наказание» за парковку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ЧП произошло на территории гаражно-строительного кооператива в Люберцах. Между 23-летним уроженцем Ярославля и двумя владельцами иномарок, припарковавшихся на территории автостоянки, произошел конфликт. Позже мужчина вернулся к месту спора и поджег их автомобили. В результате сгорело пять автомашин. Общий материальный ущерб составил около пятисот тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба»).

В настоящий момент подозреваемый, которого вычислили с помощью камер видеонаблюдения, задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

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