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Понедельник, 27 апреля 2020, 12:15 мск

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Генпрокуратура РФ нашла девять сайтов, где продаются карантинные пропуска

Генпрокуратура РФ обнаружила девять сайтов, которые торгуют электронными пропусками для передвижения по Москве во время карантина. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, на Интернет-ресурсах предлагаются услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок по цене от 900 до 3 тысяч рублей.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать доступ к этим ресурсам. При этом в случае переноса аналогичных материалов на другие сайты, ограничить доступ и к ним.

Как сообщал «Новый День», с 15 апреля в Москве вступил в силу пропускной режим. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при условии соблюдения правил самоизоляции, однако для поездок на работу и по личным делам необходимо получить разрешение. С 22 апреля проверка пропусков переведена в автоматический режим.

Москва, Мария Вяткина

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