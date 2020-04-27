В Москве закрыли подпольное производство «лекарства от коронавируса»

В Москве на территории одной из медицинских организаций обнаружено подпольное производство препаратов, которые продавали клиентам как лекарство от коронавируса.

Как сообщили в столичном управлении Росздравнадзора, подпольное производство было развернуто в арендованном кабинете на территории одной из медицинских организаций. Прием граждан вел иностранец, который уверял клиентов, что произведенное им лекарство эффективно для лечения новой коронавирусной инфекции.

В этом же помещении оказался склад готовых препаратов, а также их нелегальное производство. В управлении Росздравнадзора отметили, что эти препараты «неустановленного происхождения, имеющие признаки отсутствия регистрации на территории России». При этом вакцины от коронавируса пока не существует, ее разработку ведут в нескольких странах мира. Российский научный центр «Вектор» только готовится приступить к тестированию препаратов, в Китае ученые уже начали испытания своих разработок на людях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.04.20

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