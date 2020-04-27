Проценты по кредитам останутся на уровне: снижение ключевой ставки не повлияет

Россиянам не стоит ждать снижения процентов по банковским кредитам вслед за понижением ключевой ставки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, изменение ключевой ставки способно только остановить рост по процентам за кредиты. «Была тенденция в начале кризиса, когда некоторые банки начали повышать проценты по ипотечным кредитам и другим кредитам. Произошел инфляционный всплеск, он был связан и с падением курса рубля, и с ажиотажем на потребительском рынке – люди начали скупать продовольствие. Естественно, это подстегнуло рост цен. Сейчас мы наблюдаем, что инфляция находится на приемлемых уровнях, банки на это отреагировали, и не стали повышать проценты по кредитам», – пояснил Аксаков.

Как считает депутат, вероятнее всего, это максимум, на который сейчас можно рассчитывать. «Риски по кредитованию возросли, в том числе по ипотечному, поскольку реальная платёжеспособность населения снижается. Решение по снижению ключевой ставки будет работать на сдерживание роста процентных ставок, связанного с рисками. Банки не могут не учитывать это. Очевидно, что риск должен закладываться в процентную ставку», – отметил Аксаков.

По его мнению, сейчас основная надежда остается на программу субсидирования, которая облегчит нагрузку в сфере кредитования. «Важно, чтобы разработали программу субсидирования, которое правительство запускает поэтапно – сначала малому и среднему бизнесу, потом по ипотечным кредитам, застройщикам, потом программа пойдет и дальше – по системообразующим предприятиям, чтобы дать экономике глоток свежего воздуха, чтобы она начала перезапускаться», – уточнил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», в конце минувшей недели Центральный банк снизил ключевую ставку сразу на 50 пунктов – до 5,5% годовых. В ЦБ также подчеркнули, что будет осуществлен переход в область мягкой денежно-кредитной политики.

Москва, Мария Вяткина

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