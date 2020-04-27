Виртуальный протест: эксперты ЦПК предупредили о рисках для власти

В России продолжит развиваться виртуальный протест, начало которому положили онлайн-митинги в нескольких городах страны. Такая форма гражданской активности несет ряд угроз для власти и рисков для самих участников, считают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), который опубликовал исследование о так называемом «клавиатурном протесте» в РФ.

Политические аналитики обратили внимание, что в России Интернет-каналы исторически были в основном источником информации об акциях протеста, а не средством организации их участников, как за рубежом. Правда, в 2018-19 годах появились геочаты в Telegram, помогающие кооперироваться участникам митингов и шествий, телеграм-каналы и чат-боты оппозиции. Теперь ситуация начнет меняться.

Как считают эксперты, новый метод виртуального протеста, который организовали пользователи «Яндекс.Навигатора», несет ряд рисков и угроз для власти. Речь идет, в том числе о быстром распространении информации и развитии событий, что позволяет в считанные минуты подключиться к митингу пользователям из разных регионов страны. Сложности с деанонимизацией участников, использующих новые технологии, затрудняют для власти применение репрессивных мер – все это снижает издержки для протестующих и увеличивает их для власти. Протест становится более привлекательным и легким. Подавить его, как показала практика, намного сложнее, чем офлайн-акции – даже лояльной к власти администрации «Яндекса» потребовалось несколько часов для зачистки территории, поскольку возмущенные удалением комментариев пользователи оставляли все новые требования.

«В случае перехода на иную площадку с более лояльной администрацией, устранить последствия может быть гораздо сложнее», – предупредили в ЦПК. Предотвратить такие митинги крайне сложно, поскольку акции собираются спонтанно, круг потенциальных участников неопределенно велик, а «размытие временных границ может привести к возникновению не ситуативного, а постоянного очага напряженности, который будет постоянно оказывать воздействие на политический процесс».

«Примечательно, что если раньше сетевой протест, как правило, проходил на открытых платформах, предназначенных для создания контента (Twitter, Facebook и другие соцсети), то теперь речь идет о «серых пространствах», которые напрямую не предназначены для целей протеста. Это создает определенные риски, в том числе, и для оппозиции», – отмечают эксперты.

В частники, как считают аналитики ЦПК, протестующие могут столкнуться с дефицитом площадок: первый опыт показал, что «Яндекс.Навигатор» для митингов не очень подходит. «Администрация ресурса, на котором проходит сетевой протест, должна занимать нейтральную позицию или же быть лояльной участникам протеста, в противном случае его удастся быстро купировать. При этом площадка должна быть массовой и заметной, таковых на сегодняшний день в российском информационном поле не так много», – считают эксперты.

По их оценке, сложности с деанонимизацией могут создать у участников виртуального протеста ложное чувство защищенности, однако правоохранительные органы все же имеют возможность разыскать реальных пользователей. Кроме того, активными пользователями Интернета, как правило, являются молодые люди из крупных городов. Если протест будет расширяться – он может наткнуться на полное отсутствие поддержки среди других социальных групп. Кроме того, сетевой протест помогает «выпустить пар», поэтому до реальных действий оппозиция может так и не дойти.

«Государство работает над повышением контроля за виртуальным пространством, – отмечается в исследовании. – В случае необходимости и возникновения реальной угрозы со стороны оппозиции власть сможет ограничить доступ в Сеть и создать целый ряд инфраструктурных проблем для пользователей. Существует разнообразие способов обхода блокировок, однако не все из них доступны рядовым пользователям».

Но самое главное – как показывает практика успешных онлайн-акций в других странах, у протестующих, помимо высокой организованности, должны быть инструменты угрожающего воздействия. «Иными словами, удачный виртуальный протест – это демонстрация намерений в формате «если – то». Если субъект не примет условия протестующих, то наступят определенные последствия», – поясняют авторы доклада. Если такого инструмента нет, то протест становится лишь заявлением о проблеме для привлечения к ней внимания.

При этом исследователи выражают уверенность, что виртуальные акции протеста станут востребованным форматом в России. «Сам феномен также будет усложняться и приобретать новые формы: виртуальные бунты (атаки госсайтов и объектов информационной инфраструктуры), цифровые забастовки (отказ выполнения онлайн операций и др.)», – считают аналитики. Правда, акцию оппозиции, запланированную на 28 апреля, в ЦПК сравнили с обычным прямым эфиром в YouTube. «Это не исключает того, что в ближайшее время будут возникать новые стихийные виды протестной активности в виртуальном пространстве, инициаторами которых могут быть простые граждане», – полагают эксперты.

Виртуальные стихийные митинги в конце апреля прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске. Пользователи сервиса «Яндекс.Навигатор» с функцией «Разговорчики» выражали протест против режима самоизоляции, требовали финансовой поддержки граждан страны и введения режима ЧС. Администрация «Яндекса» старалась оперативно удалять подобные сообщения, заявляя, что их тематика не соответствует правилам использования сервиса, который был создан для сообщений водителей о дорожной обстановке. Однако митинги все же продолжались несколько часов и были замечены СМИ, оппозицией и властью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «очень тщательно» отслеживают возникновение новых онлайн-форматов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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