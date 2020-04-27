Назван срок поэтапной отмены режима самоизоляции в России: «Если будем четко исполнять правила»

После 12 мая режим ограничений в России может быть поэтапно снят. Об этом сегодня заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, это может произойти в случае, если россияне останутся в самоизоляции на майские праздники.

Как заявила Попова в эфире телеканала «Россия-24», дату 12 мая называли ученые, и Роспотербнадзор с ними согласен. «Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале – пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки – закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима, – цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс». – Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила».

Третий инкубационный период в 14 дней приходится как раз на майские праздники, пояснила Попова. «Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», – подчеркнула она.

Главный санитарный врач РФ также уточнила, что перелом в ситуации наступит, когда ежедневный прирост количества новых случаев коронавирусной инфекции начнет снижаться. Пока, по ее словам, «у нас ровная такая динамичная плавная кривая, но кривая увеличения числа заболевших».

Как сообщал «Новый День», всего в России зарегистрировано 87 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки скончались 50 заболевших (всего – 794). Выздоровело за день 579 человек (всего – 7 346).

Москва, Татьяна Дорофеева

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