Россия рискует не вернуться к докризисному состоянию даже в 2024 году

Россия болезненнее, чем остальной мир, реагирует на новую глобальный экономический кризис. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК. По его словам, это обусловлено особенностью отечественной экономики.

«У нас очень открытая экономика. Наша экономика более открыта, более полагающаяся на экспорт, чем в США. И понятно, что мы зависим от цен на ряд ключевых сырьевых продуктов»», – сказал Кузьминов.

По его словам, есть опасность, что Россия даже к 2024 году не сможет вернуться к докризисному состоянию. Он пояснил, что, исходя из расчётов макроэкономистов ВШЭ, если пандемия продолжится осенью, цены на нефть будут составлять порядка $27 за баррель и не поднимутся выше $35 до 2024 года. В таком случае в 2024 году экономика РФ окажется на 3% ниже уровня 2019-го. Потери ВВП в только 2020 году в абсолютном выражении составят 15 трлн рублей.

При этом Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике. «Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди – пожилые люди, больные люди – прожили на 3-5 лет больше», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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