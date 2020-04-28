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Вторник, 28 апреля 2020, 12:47 мск

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Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, работа должна быть завершена к завтрашнему дню.

В частности, до 29 апреля Роспотребнадзор должен представить концепцию снятия или смягчения «коронавирусных» ограничений, а также методические рекомендаций для региональных властей.

Минздраву России и Роспотребнадзору поручено утвердить критерии перевода пациентов с COVID-19 из перепрофилированных стационаров на лечение в иные медицинские организации либо на амбулаторное лечение.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 6 411 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 83 регионах. Общее число инфицированных достигло 93 558.

Москва, Мария Вяткина

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