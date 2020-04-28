В Москве резко выросло число киберпреступлений

В Москве за время «изоляционного» апреля резко увеличилось число преступлений в сфере информационных технологий – более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В этой связи московская полиция просит граждан доверять только проверенным источникам информации, не реагировать на сомнительные предложения, полученные в виде СМС-рассылок и сообщений в мессенджерах.

В то же время, по данным ГУ МВД, в апреле сократилось заметно сократился общий уровень преступности. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 42,3%, краж – на 32,8%, квартирных краж – на 61,3%.

Основные показатели уличной преступности также снизились. Число грабежей уменьшилось на 64,8%, разбойных нападений – на 81,5%, краж транспортных средств – на 75%.

Вместе с тем, количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 60,8%, число пострадавших в – них – на 62,2%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.04.20

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