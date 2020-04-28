«Московские ярмарки» рассчитывают начать работу в мае

В Москве компания столичного департамента торговли и услуг заключила контракты на обслуживание ярмарок со сроком исполнения в мае. Речь идет о водоснабжении, вывозе жидких отходов и поставке форменных фартуков с надписью «Московские ярмарки».

В апреле ГБУ «Московские ярмарки» заключило два контракта с ООО «Биореструм» на оказание услуг по привозу водопроводной (проточной) воды и вывозу (откачке) жидких бытовых отходов. Общая сумма составила 3,3 млн рублей.

В первом договоре на 1 млн 69 тыс рублей, размещенном на портале госзакупок 28 апреля, говорится, что сроки оказания услуг согласно техзаданию определены с 1 мая по 31 мая 2020 года. В списке указано 18 площадок, которые должен обслуживать поставщик. Все они входят в адресный перечень проведения региональных ярмарок, который опубликован на сайте ГБУ «Московские ярмарки».

Второй контракт на 2 млн 238 тыс рублей «Биореструму» достался как единственному участнику аукциона. В техзадании указано 19 мест проведения ярмарок. «Услуги оказываются в период c 01.05.2020 по 31.05.2020», – сказано в документе. На данный момент, согласно информации сайта госзакупок, контракт находится в стадии подписания заказчиком.

Кроме того, учреждение столичного департамента заказало 1 047 фартуков с логотипом «Московские ярмарки» на 538 687 рублей. Договор на поставку с ООО «Объединенная Текстильная Компания – Тамбов» на сайте госзакупок размещен сегодня, 28 апреля. В документе указано, что срок поставки составляет от 1 до 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Учредителем «Московских ярмарок» является департамент торговли и услуг Москвы, который возглавляет Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков не видит оснований для снятия ограничений после майских праздников. Чиновник заявил РИА «Новости», что в Москве наблюдается рост количества больных коронавирусной инфекцией. Такую же позицию высказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве режим самоизоляции был введен указом мэра с 28 марта. В столице закрылись все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости. С 13 апреля Собянин распорядился закрыть большинство строек, а с 15 апреля по указу мэра было запрещено передвижение по Москве на транспорте без специальных пропусков.

Напомним, уже в условиях распространения коронавируса 27 марта по всей Москве прошли ярмарки выходного дня. После волны возмущения в соцсетях на сайте «Московских ярмарок» появилось сообщение о том, что работа торговых точек приостановлена с 3 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.04.20

В Москве резко выросло число киберпреступлений. / Спасатели смогут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. / Путин поручил Мишустину представить план разработки вакцин против COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»