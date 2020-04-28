Мосгорсуд защитил указы Собянина о пропусках и запрете покидать дома

Мосгорсуд не стал принимать обеспечительные меры по коллективному иску к мэру столицы Сергею Собянину. Истцы заявили ходатайство о приостановке указов градоначальника об ограничительных мерах в режиме повышенной готовности. Суд закрыл процесс от СМИ, объяснив это введением особого режима работы из-за коронавируса.

Как сообщает РБК со ссылкой на муниципального депутата Дениса Шендеровича, суд отказался удовлетворить ходатайство о приостановке указов. Истцы намерены оспорить это решение.

По информации «Ведомостей», к мэру Москвы подано уже пять коллективных исков, суд объединил их в одно производство. Истцы в качестве меры предварительной защиты по иску ходатайствовали о приостановке указов Собянина, ограничивающим права россиян на передвижение.

По словам судьи, истцы не смогли доказать, что защита их прав и законных интересов будет невозможна или затруднена без приостановки действия указов.

Ранее сообщалось, что столичное правительство в конце прошлой недели официально ответила истцам, заявив, что пропускная система не нарушает гарантированные Конституцией права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, свободу передвижения и выбора места проживания. Ограничения прав жителей Москвы в мэрии объяснили потребностью других граждан в охране здоровья и правом на благоприятную среду обитания. Обязанность получать пропуск и запрет на покидание квартир чиновники назвали возложением «на граждан особых обязанностей публично-правового характера, включающих в себя также и ограничения их свободного перемещения».

В столице начали вводить ограничения 5 марта. 15 апреля были введены электронные пропуска, без которых запрещено пользоваться любым видом транспорта, включая самокат и велосипед.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.04.20

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