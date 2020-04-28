Путин поручил разработать «общенациональный план действий по нормализации деловой жизни»

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый пакет мер по поддержке экономики, бизнеса и граждан. Глава государства поручил правительству разработать соответствующие предложения, а также приступить к работе над общенациональным планом действий по нормализации деловой жизни.

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные компании, в которые люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды – мы обязаны их поддержать, дать уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан», – сказал Путин.

В то же время глава государства обратился к правительству, регионам и бизнесу с просьбой неотложно «начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики». «Надо приступить к такой работе, не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения», – заявил он.

Программа должна быть развернута на полную мощность синхронно по выходу из режима ограничений, подчеркнул президент, выразив уверенность, что это обеспечит структурные изменения в российской экономике с учетом той ситуации, которая складывается в мире.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.04.20

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