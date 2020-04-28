Путин подарил работникам скорой помощи праздник

В России появится новый профессиональный праздник – День работника скорой помощи. Об этом сегодня в ходе совещания с главами регионов заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил работников станций скорой помощи – санитаров фельдшеров, врачей, водителей – с неофициальным профессиональным праздником, который они отмечают 28 апреля. «Я хочу поздравить врачей и фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный людям труд», – сказал он.

«Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – день работника скорой медицинский помощи. Мы так и сделаем», – отметил Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.04.20

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