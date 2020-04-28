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Вторник, 28 апреля 2020, 19:02 мск

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Собянин: Москве и Подмосковью нужен строгий карантин

Фото: официальный портал правительства Москвы

В ближайшие две недели в Москве и Подмосковье необходимо сохранять строгий режим самоизоляции, как и раньше. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на совещании у президента РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции также строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», – сказал столичный мэр (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает мэр Москвы, регионы Центрального федерального округа находятся сейчас в зоне риска по распространению коронавируса. «По сути дела это 30 млн человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. Вопросы не только в дачниках, большое количество людей приезжают в Московскую область, оттуда в Москву – на работу, к родным и близким», – сказал Собянин.

Он уточнил, что передвижение сейчас ограничено, но, тем не менее, связи существуют, что создает дополнительные угрозы.

Москва, Светлана Антонова

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