Чуда не будет: Россию ждет обвал рубля и рост цен

В ближайшие месяцы экономическая ситуация в России будет только ухудшаться – страну ждет дальнейший обвал рубля и всплеск инфляции. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучил директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, выступая на заседании Экономического клуба в Москве. По его оценке, чуда от властей ожидать не стоит, а серьезный провал, скорее всего, произойдет после отложенного голосования по поправкам к Конституции и празднования Дня Победы.

Как считает Николаев, власть столкнулась со своим страшным сном, в котором неизбежно возвращение к показателям 1990-х годов. «Подтверждаю, что этот год будет на уровне худших годов 90-х. Провал будет на уровне 92 года, когда мы упали на 14,5% ВВП. Мы имеем такую ситуацию: цена на нефть на уровне 90-х, темпы падения – там же. Получилось, что сейчас, с точки зрения формальных показателей, приходится переживать такой же по тяжести период, как столь нелюбимые властями 90-е годы, к которым они не раз делали отсылки, напоминая, как тогда плохо жилось», – подчеркнул эксперт.

Николаев обратил внимание, что реальный масштаб падения экономики пока сложно оценить. «Те данные, которые у нас появились за март, еще не улавливают, что сейчас происходит в экономике – промышленное производство по официальной статистике даже приросло на 0,3%... Март – месяц вступления в кризис, он не отражает то, что сейчас происходит. Апрель покажет, насколько глубоко мы стали погружаться в этот кризис. Это целиком кризисный месяц, но всю картину он тоже еще не покажет», – считает он.

По его мнению, поводов для оптимизма относительно перспектив российской экономики практически нет. «Если говорить о признаках «covidной экономики» – это ухудшающиеся экономические показатели. Второе – неопределенность. Причем российская экономика всегда отличалась неопределенностью ситуации, но такой неопределенности не было никогда. И это будет сохраняться достаточно долго. Это плохо. Когда задача выживания становится на первое место, ни о каком развитии речи быть не может», – констатировал экономист.

Вместе с тем Николаев отметил, что на Россию, как сырьевую экономику, очень негативно влияет еще один фактор «covidизации» – низкие цены на нефть. «Мы наблюдаем падение спроса на нефть и нефтепродукты около 25-30%. Спрос на нефть и нефтепродукты не восстановится до прежних уровней. Ошибка в последних соглашениях по нефть от 12-13 апреля состоит в том, что они основывались на восстановлении спроса к концу года. Не восстановится спрос. Экономика после коронавируса не будет генерировать такой спрос на нефтепродукты. Будут сказываться удаленные форматы работы, изменится отношение к проблеме охраны окружающей среды – это может остаться навсегда. Мы – сырьевая экономика, и сырьевая зависимость страны в последние годы только выросла. Для нас это плохо», – сказал эксперт.

Николаев также уточнил, что нефтяной кризис в значительной степени повлияет на курс рубля и инфляцию, которые сейчас искусственно сдерживаются из политических соображений. «Устойчивость рубля в значительной степени будет определяться неэкономическими факторами. Пока не пройдет голосование по поправкам (к Конституции), пока не отпразднуем 75-летие Победы, власти сделают все, чтобы не было провала по курсу рубля. Хотя объективно, если цены на нефть уйдут ниже… Чудес не бывает. Несколько месяцев мы еще будем держаться, а потом придется отпускать курс. Инфляция будет связана с курсом. Хотя цены уже реально подрастают, это уже происходит», – отметил Николаев.

Еще одной чертой «covidдной экономики» эксперт назвал сильное сжатие сервисной отрасли. «Этот тот сектор, за счет которого экономики развиваются. То, что здесь будет восстановление очень медленное, это очевидно. Показательно, как это происходит в других странах, которые начинают снимать ограничения – люди не спешат туда идти, и понятно почему – страх еще будет некороткий промежуток времени присутствовать», – заключил экономист.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.04.20

Собянин: Москве и Подмосковью нужен строгий карантин. / Путин подарил работникам скорой помощи праздник. / Путин поручил разработать «общенациональный план действий по нормализации деловой жизни». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»