«Надо с умом к этому подойти»: глава СПЧ определил, кому действительно нужна госпомощь

Правительству РФ не следует напрямую раздавать деньги всем гражданам, компенсируя режим самоизоляции и рост цен. Такую точку зрения высказал глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции.

«Надо же с умом к этому подойти. Вот я государственный служащий, у меня есть зарплата. Зачем мне еще какие-то дополнительные государственные деньги? Моя дочь работает в крупной компании, как это сейчас говорят на удаленке, она тоже получает зарплату. В этой компании планируют сократить зарплату, но она ее получит. Зачем же моя дочь будет получать государственную помощь? – отметил он, отвечая на вопрос, не нарушает ли права человека режим самоизоляции при отсутствии прямой поддержки государства, поскольку это ставит целые семьи на грань выживания. – Десятки миллионов человек, которых называют «бюджетники», кто получает зарплату из федерального и регионального бюджета, и многие крупные компании продолжают работать. Пенсионеры продолжают получать пенсию. Здесь реально надо найти тех людей, кому нужна помощь, и конечно эту помощь оказать».

По оценке главы СПЧ, в России в разгар кризиса будет лишь около 10-20 млн человек, которым потребуется помощь. «Им, конечно, нужно оказать помощь. Если вы умножите 10 млн человек на 20 тысяч рублей в месяц, вы получите не такую большую цифру. Государство наше вполне может это сделать, – считает Фадеев. – Но нужно не всем раздавать».

Как полагает глава СПЧ, эпидемия в России будет затухать в течение ближайшего месяца, однако экономический кризис будет только разгораться. «Тут надо рассчитывать на год-два. Я не имею в виду, что надо будет два года платить всем деньги, надо будет восстанавливать хозяйственную жизнь. Но сейчас надо более тщательно отнестись к этому вопросу – кому действительно нужна помощь», – заявил он.

При этом Фадеев призвал правительство «отнестись очень деликатно и не выкидывать из чиновничьих кабинетов тех, у кого нет надлежащих бумаг», пояснив, что имеет в виду самозанятых и граждан, которые просто «получали зарплату в карман». «Им, с моей точки зрения, надо будет помогать», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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