российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2020, 15:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин продлил пропускной режим в Москве

Фото: официальный портал правительства Москвы

В Москве пропускной режим продлен до 11 мая. Соответствующий указ подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин. На своем сайте градоначальник сообщил, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Ранее о продлении пропускного режима до конца майских праздников объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, однако на сайте регионального правительства соответствующего документа пока нет.

Как предполагается, уже выданные пропуска будут действительны до 4 мая. Если москвичам требуется совершать поездки после этой даты, им придется продлить пропуск. «Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно», – сообщается на портале градоначальника.

Москвичи в соцсетях отмечают, что по новым правилам уже не получится оформить два пропуска на разные транспортные средства – некоторые поясняют, что доезжали до работы на личном автомобиле, а там пересаживались на служебный.

Кроме того, в новом указе мэра сказано, что департамент транспорта, которым руководит Маским Ликусутов, будет вести «реестр транспортных средств, допущенных к передвижению по территории города Москвы». Не включенные в него автомобили и мотоциклы на дорогах столицы объявлены вне закона.

В указе мэра также говорится, что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, должны «сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату, место рождения, адрес регистрации на территории РФ, контактный номер телефона, адрес электронной почты». Кроме того, таким собственникам придется передать мэрии серию и номер регистрационного документа транспортного средства, а также отправить фотографии его лицевой и тыльной сторон, и снимок водительского удостоверения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

«Газпром» теряет прибыль и наращивает долги. / Мишустин высказался по срокам отмены коронавирусных ограничений и открытия границ. / Четверть россиян не хотят делать прививку от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Собянин: Москве и Подмосковью нужен строгий карантин

Мосгорсуд защитил указы Собянина о пропусках и запрете покидать дома

«Московские ярмарки» рассчитывают начать работу в мае

«Потеряли связь с реальностью»: москвичи возмущены отказом мэрии отменить плату за парковки

«Это адище!..» Москвичей возмутила реклама департамента образования со школьником в двухэтажной квартире

«Чтобы мы видели, кто перемещается»: Собянин предложил ввести электронные пропуска по всей России

«Региональные хотелки» вне закона: депутат Госдумы предсказал мэрии Москвы большие проблемы из-за сбора базы данных силовиков

Собянин приравнял ОРВИ к коронавирусу: симптомы простуды станут поводом для обязательного карантина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Правительство Москвы, Самоизоляция,