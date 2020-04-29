Собянин продлил пропускной режим в Москве

В Москве пропускной режим продлен до 11 мая. Соответствующий указ подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин. На своем сайте градоначальник сообщил, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Ранее о продлении пропускного режима до конца майских праздников объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, однако на сайте регионального правительства соответствующего документа пока нет.

Как предполагается, уже выданные пропуска будут действительны до 4 мая. Если москвичам требуется совершать поездки после этой даты, им придется продлить пропуск. «Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно», – сообщается на портале градоначальника.

Москвичи в соцсетях отмечают, что по новым правилам уже не получится оформить два пропуска на разные транспортные средства – некоторые поясняют, что доезжали до работы на личном автомобиле, а там пересаживались на служебный.

Кроме того, в новом указе мэра сказано, что департамент транспорта, которым руководит Маским Ликусутов, будет вести «реестр транспортных средств, допущенных к передвижению по территории города Москвы». Не включенные в него автомобили и мотоциклы на дорогах столицы объявлены вне закона.

В указе мэра также говорится, что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, должны «сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату, место рождения, адрес регистрации на территории РФ, контактный номер телефона, адрес электронной почты». Кроме того, таким собственникам придется передать мэрии серию и номер регистрационного документа транспортного средства, а также отправить фотографии его лицевой и тыльной сторон, и снимок водительского удостоверения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

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