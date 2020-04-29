В Подмосковье задержаны продавцы «древних» ИВЛ

Полицейские задержали семь человек по делу о сбыте аппаратов ИВЛ с истекшим сроком эксплуатации. При обысках изъято в общей сложности около 1,8 тысяч единиц такого оборудования без сертификатов и регистрационных документов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщила официальный представитель , злоумышленники пытались продать аппараты ИВЛ, произведенные еще в 1999-2000 годах. Никаких документов на технику у них не было, продажа шла в городе Гжель Раменского района Московской области. В Следственном управлении МУ МВД России «Раменское» возбудили уголовное дело ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В общей сложности полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали семь человек, сейчас пятеро из них находятся под домашним арестом, а двое – под подпиской о невыезде. При первом обыске было обнаружено 287 аппаратов «Фаза-5НР», стоимость которых составляла около 200 миллионов рублей. После этого Костромской и Свердловской областях силовики нашли еще около 1,5 тысячи таких же аппаратов.

Сейчас столичное управление Росздравнадзора проводит экспертизу этого оборудования.

Ранее РИА «Новости» сообщало о поставке 50 аппаратов искусственной вентиляции легких с истекшим сроком годности в больницу Владимира. Тогда речь также шла об аппаратах ИВЛ «ФАЗА-5 НР», произведенных еще в 1999-2001 годах, причем никаких документов на ту технику также не было. Оборудование поставила некая коммерческая фирма в качестве спонсорской помощи, причем само предприятие закупило их в обществе с ограниченной ответственностью в Костроме.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

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