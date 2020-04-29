Власть зациклена на собственной значимости: коронавирус увеличил пропасть между чиновниками и россиянами

В России сложилась парадоксальная, но в то же время привычная ситуация – государственные институты «в поте лица» работают над мерами поддержки населения и бизнеса, а россияне не понимают, в чем эта помощь заключается. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на заседании экспертного клуба «Волга».

Как считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, коронавирусный кризис и режим самоизоляции в очередной раз вскрыли пропасть между властью и обществом. «У власти есть ощущение, что они делают много, но, как показывает практика, люди не могут оценить это в той мере, в которой власть сама оценивает свои усилия. Есть большое расхождение во взгляде на поддержку у власти и людей», – констатировал он.

Эксперт пояснил, что «власти необходимо четко подавать сигналы, рассказывать наиболее точно, какой план действий в ближайшие неделю-две, исключать неуместные дискуссии между представителями власти». «Несмотря на созданные ситуационные центры, сигналы часто бывают разнонаправленными. Мы видим несогласованность работы пресс-служб, недостаток разъяснения экономических решений. Мы видим, что представители власти действительно считают, что они делают все четко. Это, наверное, так, но взаимодействие точно недостаточное», – отметил Куртов.

При этом эксперт подчеркнул, что эта тенденция свойственна для России уже не первый год. «Самая главная беда в том, что мы наблюдаем уже, наверное, не первый год – неумение власти разговаривать на одном языке с теми, для кого они делают свою работу. Собственная значимость, величина и уверенность в своих действиях – этого недостаточно, чтобы люди почувствовали поддержку», – сказал он.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в условиях нарастающего кризиса необходимо поддерживать уровень доходов граждан, в том числе их покупательную способность, рабочие места и малое и среднее предпринимательство (МСП). Куртов считает, что именно МСП, а не крупные предприятия или нефтегазовый сектор способны вытянуть стану из экономической «ямы».

«Крайне важно сохранить возможность жить МСП. В нашей истории есть много примеров, подтверждающих это. В конце 19 века, когда освободили крестьян, произошел бурный рост развития страны, потому что появлялись свободные руки. Вспомните НЭП 20-х годов. Это позволило стране вылезти из очень глубокий ямы – просто за счет того, что людям разрешили работать», – сказал политолог.

Куртов обратил внимание, что аналогичный всплеск экономической активности был в 1960-х годах, когда колхозникам разрешили выезжать из села. «В 90-е годы, когда страна находилась в неменьшей яме, когда нам честно сказали: «Денег – нет, кормить вас нечем, мы снимаем налоги, делайте, что хотите, пытайтесь выжить, но старайтесь платить налоги». Кто-то поехал за шубами, взяв эти котомки, кто-то начал делать станочек… Мы за эти годы страну вытащили не нефтью, не газом, а за счет желания людей изменить свою жизнь и жизнь окружающих. Надо максимальную помощь малым и среднему бизнесу, он страну вытащит, это – наиболее активные люди», – подчеркнул Куртов.

Он также отметил, что многие европейские страны сейчас перешли в ручной режим решения вопросов, и занимаются каждым конкретным случаем отдельно. «Там государство взяло на себя функцию – переговоры фактически с каждым бизнесменом. Особенно это видно в Германии», – сказал эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов со своей стороны отметил, власть даже в этой ситуации умудряется обсуждать новые налоговые идеи. При этом он считает, что даже соблюдение «правил игры» в посткоронавирусной экономике может помочь ситуации.

«Если мы не можем понять по объективным причинам, что у нас будет дальше – в июне-августе, как действовать? Необходимо дать людям понимание, правила игры, ввести запрет на законопроекты, которые ухудшают ситуацию. В недрах Госдумы подняли законопроекты о неналоговых платежах… Я вас умоляю! Куда, зачем?» – возмутился Газизов.

По его мнению, решение власти оттянуть прямую помощь гражданам и бизнесу сыграет негативную роль после окончания режима самоизоляции. Он пояснил, что, если сейчас не принять меры по сохранению рабочих мест, после снятия ограничительных мер люди, потерявшие работу, пойдут на биржу труда – им все равно придется выплатить деньги.

«Всех людей выпустили с карантина… Что они будут делать? Они пойдут на биржу. Эта нагрузка все равно ляжет на государство и выпадающие доходы все равно выпадут. Не проще ли, пока есть возможность, сейчас вкладываться, чтобы снять головную боль в будущем… Мы получаем отложенную проблему, которую можно решить здесь и сейчас», – заявил Газизов.

«Суммы на работников должны быть увеличены – это прямое вкладывание в посткризисную экономику. Крупный бизнес создавался на базе советских предприятий, а МСП – с нуля, последние годы они существуют не благодаря, а вопреки», – заключил первый вице-президент «Опоры России».

Москва, Мария Вяткина

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