Коронавирусный кризис: прибыль Сбербанка сократилась на 46%

Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года упала почти вдвое (на 46,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликованы в промежуточной отчетности банка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе также зафиксирован рост кредитования.

Отмечается, что чистая прибыль «Сбербанка» с января по март составила 120,5 млрд рублей. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд рублей. Прибыль на акцию упала на 46,9% – с 10,55 до 5,6 рублей.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова, на финансовый результат повлияла объявленная эпидемия коронавируса. «Мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы», – пояснил он.

Как следует из отчетности, отчисления в резервы банка выросли почти в восемь раз – с 17,3 млрд рублей до 138 млрд.

В то же время Сбербанк сообщил, что розничный кредитный портфель в первом квартале увеличился на 3,9% – до 8,2 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 6,6%. В банке пояснили, что это связано с высоким спросом при одновременном снижении стоимости кредитов вслед за снижением ключевой процентной ставки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.04.20

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