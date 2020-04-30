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Четверг, 30 апреля 2020, 12:39 мск

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«Этот лайфхак не работает»: в Москве оштрафованы водители за использование образца пропуска

Автолюбители в Москве пытались использовать код цифрового пропуска, опубликованного в СМИ. Все эти водители оштрафованы, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

По данным ведомства, инциденты произошли в разных частях Москвы и Подмосковья. «23 водителя пытались использовать код пропуска, упомянутый в качестве примера в jlyjv СМИ. 23 раза был выписан штраф тем, кто его предъявлял. Имейте в виду, что этот лайфхак не работает. Совсем», – говорится в сообщении ЦОДД. В Центре напомнили, что оформить цифровой пропуск можно на сайте http://nedoma.mos.ru.

При этом на сайте мэра и правительства Москвы сообщается о том, что ранее в Москве были аннулированы рабочие пропуска у 21,5 тысячи москвичей. В Департаменте информационных технологий объяснили это тем, что документы были оформлены на 8 тысяч больных коронавирусом и 13,5 тысяч больных ОРВИ. Горожане с такими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции. Согласно указу мэра, им разрешено пользоваться транспортом – только чтобы добраться до медицинских учреждений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.04.20

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