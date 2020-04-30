Российская промышленность почувствовала возвращение в 1990-е

По итогам апреля Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей российской промышленности снизился с 47,5 до 31,3 пункта, что стало минимальным значением с 1997 года. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства IHS Markit.

«Падение основного показателя было вызвано ускорением падения производства в российских обрабатывающих отраслях в апреле. Уровень сокращения был самым сильным с начала сбора данных в сентябре 1997 года, поскольку самоизоляция и закрытие заводов, связанные с COVID-19, сказались на спросе клиентов. Число новых заказов на начало второго квартала падало беспрецедентными темпами»,– говорится в обзоре, который цитирует газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, сокращение общих объемов продаж было обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса в условиях распространения коронавируса в Европе. По итогам 2020 года в России ожидается снижение промышленного производства на 3,8%.

Москва, Светлана Антонова

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