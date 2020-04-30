Титов призвал власти лишить бюджетников «антикризисных» выплат

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил против «сплошных выплат» в условиях кризиса всему населению России. По его мнению, в мерах поддержки не нуждаются бюджетники, а также топ-менеджеры крупных компаний.

«Давайте спросим у сотрудников полиции – у них есть сегодня проблемы снижения заработной платы, или у них ничего не менялось, по-прежнему идет заработная плата, плюс они уверены, что она так же будет идти и в ближайшее время? – пояснил он, выступая на пресс-конференции. – Я просто привел в пример полицию, а также есть и другие бюджетные группы, которые сегодня никак в рамках кризиса не чувствуют снижения доходов».

Помимо бюджетников, в России есть «достойно обеспеченные группы людей, которые и на частных предприятиях тоже получали немаленькие зарплаты». В выплате двух МРОТ, подчеркнул Титов, нуждаются те, кто «получает не более пяти МРОТ в среднем по месяцу».

«Но и при этом мы хотим сказать, что эти меры должны быть нацелены на тех, кто реально снизил свои доходы и в социальном плане не защищен», – отметил он. Кроме того, для повышения покупательской способности населения нужно увеличить выплаты пенсионерам и разрешить семьям потратить в этих условиях 50% материнского капитала, считает Титов. «Сегодня наступили тяжелые времена, дайте им возможность потратить на себя», – пояснил бизнес-омбудсмен.

Прямые выплаты населению должны стать вторым этапом выхода из кризиса после пандемии, считает Титов. «Первая реакция в Забайкальском крае, когда открыли предприятия, и они стали работать в прежнем режиме. Первые два дня были очень активными, а потом спрос пропал. Просто у людей уже нет денег достаточно, чтобы покупать, как они покупали раньше», – обратил внимание бизнес-омбудсмен.

По его оценке, «для выхода из кризиса нужен второй этап, чтобы это был плавный выход, чтобы не было резкого обвала опять». Снижение спроса произойдет в любом случае, поскольку кризис в условиях падения цен на нефть является долгосрочном фактором. Однако прямые выплаты наиболее пострадавшим категориям населения сделают падение покупательской активности «постепенным, а не хаотичным, и к нему можно готовиться», – заключил Титов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.04.20

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