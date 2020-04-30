Москвичам пригрозили продлить самоизоляцию на июнь

Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева прогнозирует к июню новый всплеск COVID-19 в Москве, если горожане выйдут на улицы на майские праздники. По ее словам, к началу июня город планировал возвращаться к нормальной жизни.

«Мы понимаем, что после нарушения изоляции мы будем видеть [рост заболеваемости] как раз где-то к 1 июня», – заявила Андреева в эфире телеканала «Москва 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Андреева призвала москвичей потерпеть еще две недели, чтобы «мы быстрее вернулись к тому, к чему мы все привыкли». «Мы так и рассчитывали, что май должен быть пиковым, и дальше мы должны уходить на спад, и дальше должны поэтапно снимать все ограничения. Мы этого очень все хотим», – заверила главный санитарный врач Москвы.

Она также обратила внимание, что сейчас в столице наблюдается плавный прирост заболеваемости 5-6%. «У нас идет плавный прирост, у нас нет нереальных пиков, когда мы видим резкое увеличение количества заболевших», – сообщила Андреева и подчеркнула, что выход москвичей «на улицы общаться» спровоцирует всплеск статистики, и «тогда ни о каком снятии изоляции, конечно, речи быть не может».

Москва, Татьяна Дорофеева

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