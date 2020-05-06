Глава Минздрава РФ доложил Путину, что все врачи вовремя получают доплаты за коронавирус

Врачи в России вовремя получают «коронавирусные» президентские доплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня на совещании у президента РФ.

С 1 апреля на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда направлено 45,7 млрд рублей, в том числе почти 42 млрд – для региональных выплат медработникам, и почти 4 млрд рублей для работников Минздрава, ФМБА и Минобрнауки, сообщил министр. Для работников ФСИН и силовых ведомств предусмотрено около 3 млрд рублей.

«До всех регионов средства доведены, с запасом, и следует еще раз подчеркнуть, что эти выплаты освобождены от уплаты НДФЛ», – сказал Мурашко, отметив, что деньги медики получают сообразно отработанному времени и в размере. «Все выплаты идут в срок, в соответствии с днями выплаты заработной платы», – заверил главу государства Мурашко.

Как сообщал «Новый День», в Москве в апреле произошел скандал из-за отсутствия президентских выплат для медсестер, работающих в больнице в Коммунарке. Как выяснилось, медперсонал был нанят компанией, заключившей с больницей договор аутсорсинга.

Позже сотрудники бригад скорой помощи в Екатеринбурге потребовали обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты и обеспечить «президентские» доплаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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