Даже Путин сомневается: решение Собянина вызывает массу вопросов

Решение мэрии Москвы с 12 мая открыть все стройки с возобновлением «бесконечных проектов благоустройства», которые выведут прямо на улицы тысячи рабочих на фоне роста заболеваемости коронависрусом, окончательно подорвет доверие жителей столицы к органам власти. Как считает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, эта идея столичного правительства наверняка вызовет критику со стороны жителей города.

«Правительству Москвы не терпится как можно быстрее вывести из режима самоизоляции работу строек. Только что Собянин заявил о том, что хочет сделать это уже на самом первом этапе «послаблений», то есть с 12 мая. Даже Путин пока сомневается, – пишет Митрохин. – И действительно, логика тут явно страдает. Ведь очевидно, что на первом этапе должны открываться для работы только САМЫЕ ВАЖНЫЕ производства. Причем тут тогда стройки? С точки зрения простых москвичей, стройки в городе вообще никому не нужны, кроме строительной мафии».

Депутат напомнил о скандальных строительных проектах столицы – это «60-метровые «башни-близнецы» в Олсуфьевском», таунхаусы для миллиардеров на Ефремова 9А, высотка в 175 метров рядом с гостиницей «Советская». «Под стройками также явно имеются ввиду еще и бесконечные проекты благоустройства с расширением тротуаров, сужением проезжей части и прочими «удовольствиями». А это толпы оранжевых жилетов уже не за строительными заборами, а прямо на улицах! – пишет парламентарий. – Если кому-то стройки и нужны, то людям, желающим переселиться в порядке «реновации». Но они не являются срочно и сильно нуждающимися в жилье, вполне могут подождать. А для реально нуждающихся (очередников, жителей домов-бараков) все равно никто ничего не строит. Спасти рабочие места? Для кого? Москвичи на стройках не работают. И даже если захотят поработать там сейчас из-за потери доходов и сбережений, то никто их там не ждет, так как все вакансии заняты голодными мигрантами, согласными на гораздо меньшую зарплату».

Как считает Митрохин, в условиях жесткой изоляции потерявшие работу и источники дохода жители столицы будут с растущим возмущением наблюдать за возобновлением строительных процессов. «Еще больше людей зададутся вопросом: почему они должны мучаться со спецпропусками, сидеть дома, не могут сходить в непродовольственный магазин, парикмахерскую и кафе, а кому-то разрешили спокойно тусоваться по городу для того, чтобы строить никому не нужные (за редким исключением) коммерческие объекты? Помимо просто ненужных строек и градпроектов, в Москве полно и крайне вредных. И это – самая больная точка в решениях о том, на каком этапе что «ослаблять»», – отмечает Митрохин и предлагает горожанам представить, что «первым делом закипит работа в «Сказочном лесу», убивающем Лосиный остров, на радиоактивном участке Юго-Восточной хорды или на поле великой битвы Мичуринского проспекта, на ВВЦ возобновится строительство гигантского колеса обозрения вплотную к окнам жилых домов, в центре продолжатся «реконструкции» исторических домов в уродские новоделы, РЖД лихо возобновит рейдерские захваты гаражно-строительных кооперативов».

«Даже представить сегодня сложно, на какие абсурдные контрасты еще насмотримся! Прихожанам Храма Христа Спасителя еще нельзя будет посещать службы, а строителям апарт-отеля рядом с ним (Пречистенская наб. 43) в Охранной зоне Кремля, уничтожать историческую среду между ним и ХХС уже будет можно! – возмущается депутат. – Жертвы точечных и прочих рентоориетированных застроек, разумеется, пойдут себя от них защищать: вот тут- то и обрушится на их головы вся репрессивная мощь «режима повышенной готовности»! Толпы людей, бунтующих против ненавистных застройщиков. Переполненные автозаки, затем кутузки. Как все это совместимо с сегодняшним заявлением мэра: «надо понимать, что режим самоизоляции в Москве не ослабевает, наоборот, мы должны четко следовать ему» (?) никак не совместимо».

Депутат подчеркивает, что «режим самизоляции не имеет ничего общего с развратным девеЛОПерством, которое в буквальном смысле лопает Москву». В этой связи Митрохин призвал мэра Москвы отказаться от планов скорейшего возобновления строек, поскольку это подорвет остатки доверия москвичей к власти и мерам по самоизоляции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.05.20

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