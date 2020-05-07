Закроется каждый второй: в Москве самоизоляцию не переживет до 50% магазинов

В Москве после выхода из режима самоизоляции может не открыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров. По прогнозу экспертов, из-за коронавирусного кризиса ритейлерам придется уходить в онлайн.

Как пишет «Коммерсантъ», сети H&M и Inditex, которые владеют брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti планируют закрыть нерентабельные магазины в части торговых центров столицы. В Gap также заявили, что нынешний кризис может оказаться для компании фатальным: ситуация приведет к оптимизации работы российской сети.

Кроме этого, возможность закрытия до 40 нерентабельных магазинов обсуждается сейчас в сети «Твое». Решения будут приниматься на основе анализа финансовых результатов конкретной торговой точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений.

Руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева обратила внимание, что сейчас отношения между собственниками торговых центров и арендаторами накалены до предела. «Сейчас большинство переговоров между арендодателями и арендаторами проходят в ультимативном ключе, так как для каждой из сторон оптимизация стала первостепенной задачей», – пояснила она.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс со своей стороны отметила, что на закрытие магазинов также повлияют особенности нынешнего кризиса и переход продаж в онлайн. По ее прогнозам, на фоне кризиса 2020 года сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion составит от 35 до 50%. По итогам 2020 года падение продаж на рынке моды составит до 35%.

«Мы ожидаем, более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет. Если в 2019 году доля онлайн-торговли на рынке fashion занимала всего около 12%, то теперь треть продаж от общего объема рынка будет приходиться на дистанционную торговлю», – сказала Лебсак-Клейманс.

Как полагают эксперты, восстановление потребления в fashion-индустрии при благоприятной экономической и эпидемиологической обстановке может произойти только в 2021 году.

Как сообщалось ранее, в связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с коронавирусной инфекцией, объемы продаваемой в России одежды в денежном выражении упали на 90%, свидетельствуют результаты исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.05.20

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