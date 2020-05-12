Жириновский выступил за отмену всероссийского голосования по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой политик выступил сегодня перед пленарным заседанием Государственной думы.

«Вот говорят референдум по Конституции. А может, вообще отменить это дело? Подписан указ – все. Законные процедуры соблюдены. А у нас это может длиться до конца года будет, эти ограничения по регионам. Все, тему можно снять», – заявил он.

Кроме того, парламентарий вновь предложил отказаться от выборов губернаторов и мэров городов – последних, по его словам, должно назначать Заксобрание, и сократить количество депутатов по всей стране, чтобы «можно было обеспечить социальную дистанцию».

«Выборы – только две кампании проводить. Избрали Госдуму – через два года все остальные законодательные органы, и все, – сообщил он. – А между выборами два-три года перерыв. Нет, у нас каждое воскресенье выборы, люди продолжают идти на участки и заражать».

При этом, как считает Жириновский, все выборы должны походить только по партийным спискам, считает парламентарий. «Они легкие, быстрые», – пояснил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

«Растоптали знамя Победы»: в Госдуме назвали преступлением действия полиции в Москве 9 мая. / Школьник с Covid-19 сбежал из московской больницы. / Госдума поставит точку в спорах по аренде коммерческих площадей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»