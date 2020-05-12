Кремль ответил на инициативу Жириновского отменить голосование по Конституции

В Кремле отреагировали на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию и утвердить изменения указом главы государства. Такую инициативу политик озвучил сегодня перед пленарным заседанием Госдумы, сославшись на введенный из-за пандемии коронавируса режим ограничений – «это может длиться до конца года будет, эти ограничения по регионам». «Подписан указ – все. Законные процедуры соблюдены», – заявил лидер либерал-демократов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что эту идею в Кремле не поддерживают. По его словам, «на этот счет есть однозначная позиция президента» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее пресс-атташе Кремля заявлял, что голосование по поправкам в Основной закон страны – это не «простая формальность». Песков отмечал, если россияне сочтут, что «принятие поправок является нецелесообразным, то так и произойдет».

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но президент РФ Владимир Путин перенес его из-за коронавируса. Новая дата будет определена отдельным указом главы государства. В апреле Песков заявлял, что прикидки по новой дате всероссийского голосования по Конституции уже есть, но говорить о них преждевременно.

Отвечая на вопрос о том, будет ли голосование привязано к какой-нибудь знаменательной дате, например, дню первого Парада Победы 24 июня, Песков сказал, что это не исключено, однако «не является обязательным условием».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что голосование по поправкам к Конституции может пройти в конце июня или начале июля. По сведениям издания, в качестве вероятных дат голосования назывались 24 июня и 8 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.20

МВД Сербии выдвинуло обвинения против скандального оппозиционера. / «Чего вы сами себя позорите?..» Жириновский выступил за лишение полномочий депутатов, выступающих на телешоу. / «Очень удобно фальсифицировать»: Госдума продлила эксперимент с электронным голосованием. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»