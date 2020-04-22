В Кремле рассказали о прикидках по новой дате голосования по Конституции

В Кремле заявили, что прикидки по новой дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию уже есть, но говорить о них преждевременно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, перед принятием «такого ответственного решения» до начала мая предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию.

Отвечая на вопрос о том, будет ли голосование привязано к какой-нибудь знаменательной дате, например, дню первого парада Победы 24 июня, Песков сказал, что это не исключено, однако «не является обязательным условием».

Ранее сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может пройти в конце июня или начале июля. По сведениям издания, в качестве вероятных дат голосования назывались 24 июня и 8 июля.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова в среду назвала гипотетически оптимальным временем для проведения голосования период до середины июня, поскольку в том случае можно будет полноценно провести единый день голосования 13 сентября. Впрочем, по ее словам, прогнозировать конкретную дату пока нельзя – всё зависит от эпидемиологической обстановки в стране, передает ТАСС.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но президент РФ Владимир Путина его перенес из-за пандемии коронавируса. Новая дата будет определена отдельным указом главы государства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.04.20

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