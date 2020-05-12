Голосовать нельзя откладывать: с конституционной реформой тянуть не будут

Российские власти не намерены отказываться от конституционной реформы в условиях нарастающего экономического кризиса и объявленной эпидемии коронавируса. В стране активно идет набор наблюдателей на общероссийское голосование, дата которого пока не названа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня в рамках пресс-конференции в Москве.

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Точенов заявил, что, несмотря на угрозу распространения коронавируса, интерес к поправкам к Конституции не ослабевает. «Мы понимаем, что для граждан, с одной стороны, главное, как жить в этих условиях COVID-19, но, тем не менее, интерес к поправкам не падает. Это видно по социальным сетям и СМИ – процесс идет, обсуждения проходят», – сказал он.

Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев со своей стороны сообщил, что всего поступило уже порядка 100 тысяч заявок от кандидатов на должность наблюдателей. «Закон РФ о поправках в Конституцию наделил Общественную палату РФ и Общественные палаты регионов правом приёма заявок о назначении наблюдателей. Сейчас этот процесс происходит. Мы получаем документы. Прием документов продолжается и по сей день», – уточнил он.

Григорьев также отметил, что обучение наблюдателей проходит в режиме онлайн.

Как сообщал «Новый День», конституционную реформу президент РФ Владимир Путин анонсировал в январе этого года. Законопроект с поправками был подписан 14 марта. Первоначально дата была назначена на 22 апреля, однако голосование перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Возможными датами сейчас называют 8 июля – день Петра и Февронии – и 24 июня – годовщину парада Победы в 1945 году.

Ранее политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» обращал внимание, что Кремлю из соображений целесообразности стоит отказаться от голосования по поправкам в Конституцию. По его оценке, россияне, раздраженные действиями власти в условиях угрозы коронавируса, с удовольствием могут показать «фигу» на плебисците, а оппозиция обернет эту ситуацию в референдум по вопросу недоверия президенту РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.05.20

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