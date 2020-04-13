Эффект раздражения и отторжения: коронавирус обнажил риски реформы Конституции для власти и Путина

Кремлю из соображений целесообразности стоит отказаться от голосования по поправкам в Конституцию, поскольку результат этой попытки легитимизации действующей власти рискует оказаться обратным. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, россияне, раздраженные действиями власти в условиях угрозы коронавируса, с удовольствием могут показать «фигу» на плебисците, а оппозиция обернет эту ситуацию в референдум по вопросу недоверия президенту РФ Владимиру Путину.

Калачев обратил внимание, что из-за ситуации с коронавирусом тема поправок в Основной закон страны, которая ранее лидировала в информационной повестке, отошла на второй план – но ее пытаются вернуть искусственно, запуская рекламные сюжеты в федеральных СМИ и соцсетях. При этом власть в условиях угрозы эпидемии вводит ограничения, которые идут вразрез с Конституцией.

«Все это, с моей точки зрения, носит характер манипуляции ситуацией, когда явным образом нам показывают, что Россия не вполне правовое государство, что конституционные нормы, законы и подзаконные нормативные акты можно игнорировать, если власть считает это целесообразным в состоянии форс-мажора и коронавирусной инфекции, – подчеркнул эксперт. – Принимаются решения, которые находятся вне правового поля, и нам показывают, что закон что дышло – куда повернешь, так и вышло, и неважно какие права и свободы вписаны в Конституции. Важно то, что власть считает правильным и полезным для себя здесь и сейчас – или, возможно, нужным и правильным для людей».

По оценке Калачева, фактически власть сама провоцирует у населения сомнения в правовом характере государства, и все это происходит на фоне серьезного ухудшения социального самочувствия. «Это неизбежный на выходе из кризиса рост протестных настроений, – говорит политолог. – Эффект сплочения при наличии каких-либо угроз, внешних или внутренних, длится недолго. Эффект сплочения мы наблюдали после первого обращения Путина. Сейчас, после третьего обращения, я думаю, этот эффект уже не работает – или работает не так, как это было еще недавно. А за эффектом сплочения обычно следует разочарование».

Опыт других стран показывает, что рост рейтингов власти в условиях эпидемии ситуативен и краткосрочен. «Рейтинги растут на первых страхах населения и на надеждах, что власть будет действовать максимально эффективно, защищая население от угроз, отражая его интересы, – пояснил Калачев. – А у нас сейчас, я думаю, будет возникать все больше и больше сомнений в том, что власть защищает интересы большинства, что Путин выражает интересы большинства, а не узкого круга лиц».

По его мнению, фактически сейчас сложилась ситуация, когда народная повестка стала явным образом расходиться с медийной, в результате последняя стала раздражителем для населения. Это ясно показывает реакция соцсетей на видеоролики с актерами, агитирующими за поправки и призывающими принять участие в голосовании.

«Когда у людей одни проблемы, а им в это время навязывают совершенно другую повестку, она вызывает реакцию раздражения и отторжения, – констатировал Калачев. – А с учетом того, что нам предстоит еще падение экономики, рост цен, падение доходов, рост безработицы, с учетом того, экономический кризис может перейти в кризис социальный – можно полагать, что желание послать «черную метку» власти будет возникать у все большего количества людей. У нас люди на митинги не особо ходят, самая простая форма протеста – это участие в голосовании, где можно достать фигу из кармана и показать ее».

Однако даже если «каким-то чудесным образом» на голосовании по поправкам в Конституцию будет получен нужный для власти результат, это не поможет достигнуть главной цели – легитимизации поправок в Конституцию. «Будут ли люди уверены в том, что это голосование отражает их настроение? Не факт. А тогда вопрос: что мы будем легитимизировать? Плебисцит нужен был для того, чтобы показать народную поддержку президента, его курса, для дополнительной легитимизации нынешней власти, – говорит Калачев. – Но мы прекрасно помним события Болотной. Я не говорю, что сейчас люди вышли бы на улицу, но если результат будет расходиться с представлением людей о настроениях, если эта тема вообще ушла из актуальной повестки – то все это будет вызывать раздражение. Вопрос – нужно это власти или нет?».

«Я считаю, что для власти было бы правильно найти повод для того, чтобы отказаться от этого голосования, либо перенести его в какую-то форму, которая минимизировала бы риски и угрозы, – подчеркнул собеседник агентства. – Например, онлайн-опрос населения. Потому что на сегодняшний день это голосование становится уже рискованным».

Даже опрос «Левада-центра», проведенный пару месяцев назад, показал, что количество сторонников поправок в Основной закон страны незначительно превышал число их противников. С тех пор настроения изменились, и отнюдь не в пользу первых, считает политолог. Кроме того, подобные опросы могут неточно отражать настроения общества – в частности, потому, что люди угадывают «правильные ответы», подстраиваясь под заданный результат. Эту проблему продемонстрировали опросы ВЦИОМ на региональных выборах.

«Если это голосование – а это фактически референдум по вопросу доверия президенту – расколет общество, то кому это надо и зачем? Я понимаю, что власти все равно его проведут, так или иначе, но считаю, что эксперты должны предупредить о тех рисках и угрозах которые это голосование может за собой повлечь», – подчеркнул Калачев.

«Плебисцит нужен для легитимизации этих поправок, для того, чтобы порадовать президента демонстрацией народной поддержки его курса. Все это нужно для одного зрителя. Но что, если эффект будет неоднозначный? На самом деле это риски для внутриполитического блока администрации президента, – считает политолог. – Хотели порадовать президента, показать ему, что его все любят, одобряют, и его политическое наследие считают основой будущего России, а тут вдруг выяснилось, что все не совсем так. Хотели как лучше, получилось как всегда».

Как отметил эксперт, риски возрастают в условиях эпидемии, когда население оценивает действия власти в целом и президента в частности. Если допустить, что страна находится в самом начале кризиса, который повлечет резкое снижение доходов населения, рост инфляции и осознание полного провала оптимизации системы здравоохранения, которая была проведена при президенте Путине – то в России может реализоваться негативный сценарий. «Не хотелось бы, но может быть. И надо прекрасно понимать, что пик доверия не вечен. Да, может быть хочется его подтвердить тем или иным образом, в том числе голосованием за эти поправки, но нужно понимать особенности момента», – заключил Калачев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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