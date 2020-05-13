Президентские выплаты для аутсорсинга: правительство РФ переписывает постановление

Правительство РФ намерено отредактировать постановление о выплатах сотрудникам медицинских организаций, работающим на аутсорсинге с коронавирусными больными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в ходе правительственного часа в Госдуме.

Вопрос об аутсорсинговых компаниях министру задал депутат от КПРФ Алексей Куринный, который отметил, что на такой принцип работы переведены водители скорой помощи уже в 20 регионах. Эти работники по действующим нормам не имеют права на «президентские» выплаты.

«По аутсорсингу. Эта проблема, действительно, вышла на прошлой неделе, постановление правительства редактируется, Минфином согласуется и вносятся изменения, чтобы на аутсорсинговые компании, водители которых принимают участие, выплаты пошли», – заверил Мурашко.

Министр подчеркнул, что компании, предоставляющее услуги водителей скорой помощи, являются не медицинскими, а транспортными организациями. «Да, это было донесено, уже проект подготовлен и согласован», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», в Москве также разгорелся скандал, связанный с аутсорсинговой компанией. Младший медперсонал больницы в Коммунарке, нанятый через фирму «АРНИ», второй месяц жалуется на то, что не может получить обещанные президентом РФ деньги.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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