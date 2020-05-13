российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 мая 2020, 14:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Президентские выплаты для аутсорсинга: правительство РФ переписывает постановление

Правительство РФ намерено отредактировать постановление о выплатах сотрудникам медицинских организаций, работающим на аутсорсинге с коронавирусными больными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в ходе правительственного часа в Госдуме.

Вопрос об аутсорсинговых компаниях министру задал депутат от КПРФ Алексей Куринный, который отметил, что на такой принцип работы переведены водители скорой помощи уже в 20 регионах. Эти работники по действующим нормам не имеют права на «президентские» выплаты.

«По аутсорсингу. Эта проблема, действительно, вышла на прошлой неделе, постановление правительства редактируется, Минфином согласуется и вносятся изменения, чтобы на аутсорсинговые компании, водители которых принимают участие, выплаты пошли», – заверил Мурашко.

Министр подчеркнул, что компании, предоставляющее услуги водителей скорой помощи, являются не медицинскими, а транспортными организациями. «Да, это было донесено, уже проект подготовлен и согласован», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», в Москве также разгорелся скандал, связанный с аутсорсинговой компанией. Младший медперсонал больницы в Коммунарке, нанятый через фирму «АРНИ», второй месяц жалуется на то, что не может получить обещанные президентом РФ деньги.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

«Творческий» подход чиновников: в Госдуме подтвердили, что не все врачи получают президентские выплаты. / Хроническое недофинансирование: Счетная палата заявила о необходимости увеличить госзатраты на здравоохранение. / Вторая половина мая в Москве будет аномально холодной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

«Творческий» подход чиновников: в Госдуме подтвердили, что не все врачи получают президентские выплаты

Глава минздрава РФ допустил использование быстровозводимых стационаров в городах с низкой плотностью населения

Госдума спросит у правительства о странных критериях при выплате «путинского» повышенного пособия по безработице

Госдума разрешит задним числом изменить договор о покупке акций Сбербанка

«Кроме беды, ничего не принесет»: в Госдуме раскритиковали правительство за закон о «цифровом эксперименте»

Правительство раздаст деньги семьям с детьми

Правительство РФ окончательно определилось с поддержкой малому и среднему бизнесу

ФНС недосчиталась 30% налогов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Россия, Экономика, Госдума, Минздрав РФ, правительство РФ,