В Москве за «нарушение самоизоляции» оштрафована профессор РУДН: инвалид первой группы уже год не выходит из дома

В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции получила доктор наук, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая является инвалидом первой группы после неудачной операции на позвоночнике, и с прошлого года не выходит из квартиры. Звонки и обращения к чиновникам не помогли решить проблему.

О штрафе Ирина Карабулатова сообщила в видеоролике на своей странице в «Фейсбуке». По ее словам, в прошлом году после неудачной операции на позвоночнике, во время которой врач проткнул ей легкое, она получила первую группу инвалидности и оказалась прикована к постели. Весной у профессора обострился тонзиллит. «Врач поставила мне ОРВИ, я подписала это постановление, поскольку я инвалид I группы и 90% двигательных функций у меня, к сожалению, нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай Бог мне встать. Каково было мое удивление, когда я получила письмо на Госуслугах и увидела, что у меня штраф за нарушение самоизоляции!» – отметила она.

В итоге выяснилось, что штраф был назначен за то, что Карабулатова не скачала приложение «Социальный Мониторинг» и не зарегистрировалось в нем. Сделать это профессор не смогла, поскольку на ее кнопочный телефон приложение установить невозможно, а смартфон чиновники ей не предоставили, хотя ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заверял, что мэрия обеспечит необходимой техникой с приложением всех пациентов, кто в этом нуждается.

Служба Госконтроля, которая выписала штраф, «отфутболила» инвалида в департамент информационных технологий. «Я могу подтвердить, что это невозможно опротестовать, поскольку у них нет функции обращения онлайн. Хочешь или не хочешь, но ты обязан штраф заплатить. Это оскорбительно и унизительно для тех, кто попал в такую ситуацию», – подчеркнула Карабулатова, отметив, что несмотря на инвалидность, она не сидит на шее у государства, а продолжает работать.

«Я обратилась с письмами в департамент информационных технологий Москвы и в департамент по борьбе с коррупцией, потому что я вижу в этом коррупцию и халатное отношение к собственным обязанностям, – сообщила профессор. – Кто-то получил большие деньги за то, чтобы некачественный программный вредоносный продукт отправить в качестве эксперимента по всей Москве, и получил за это большие деньги. И это способствует тому, чтобы росли протестные настроения».

Ранее Ирина Карабулатова преподавала в Тюменской государственном университете, ректором которого являлся Валерий Фальков, который в январе этого года он был назначен министром науки и высшего образования РФ.

Редакция РИА «Новый День» направила официальный запрос в пресс-службу мэра Москвы Сергея Собянина о работе приложения «Социальный Мониторинг» и ситуации с доктором филологических наук, профессором Ириной Карабулатовой.

Москва, Татьяна Дорофеева

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