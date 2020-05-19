«Комитет Клишаса» в Совете Федерации без вопросов одобрил голосование по почте

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству под руководством Андрея Клишаса без вопросов и замечаний единогласно одобрил резонансный закон о голосовании по почте, принятый Государственной думой 13 мая. Думская оппозиция тогда назвала инициативу депутатов от «Единой России» «законотворческим мошенничеством».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая на заседании комитета Совета Федерации, один из авторов поправки – депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин отметил, что «в свете обсуждений, которые прошли в СМИ, фигурировал вопрос о голосовании по почте, он почему-то стал ключевым в нем», хотя в действующем законодательстве уже зафиксирована такая норма.

«Единственный момент – это форма дистанционно электронного голосования», – сказал он, подчеркнув, что в законе раскрывается понятие программного обеспечения для такого волеизъявления граждан. «На московском примере видно, что необходимо это понятие вносить, потому что, например, в нынешней ситуации пандемии нужно иметь в запасе разные формы», – пояснил Ламейкин.

«Эти поправки направлены на то, чтобы гражданам было удобно, комфортно», – в свою очередь заверил Клишас. Заявив, что не видит со стороны сенаторов, которые находятся на конференцсвязи, «каких-то неодобрений или желания задать вопрос», глава комитета сообщил, что закон одобрен единогласно.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов) был принят Госдумой в третьем чтении 13 мая. Авторами документа выступили депутаты от «Единой России» Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также «эсер» Михаил Емельянов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.05.20

В Москве число случаев COVID-19 почти достигло 150 тысяч. / Мэрия Москвы повторно оштрафовала профессора РУДН за нарушение самоизоляции. / Столичный парламент превращают в балаган: генпрокурора РФ попросили вмешаться в «дистанционную» Мосгордуму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»