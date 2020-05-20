Угроза массовых фальсификаций: против поправок в законы о выборах выступил только один сенатор

Сегодня Совет Федерации одобрил принятые Госдумой законы о дистанционном электронном голосовании на выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство сенаторов проголосовали в поддержку спорных нововведений, невзирая на предупреждение представителя Иркутской области Вячеслава Мархаева об окончательном подрыве доверия населения к выборам.

В частности, сенатор обратил внимание, что на рассмотрение в Совет Федерации поступило сразу четыре закона, вносящих изменения в выборное законодательство. «Это категорически нельзя принимать. Любые новшества в избирательном законодательстве, как правило, тяжелым бременем ложатся на плечи оппозиции», – подчеркнул он.

По оценке Мархаева, на цифровых избирательных участках невозможно проконтролировать соблюдение закона и гарантировать отсутствие фальсификаций при волеизъявлении избирателей. «Без достаточного общественного контроля технические средства и программное обеспечение могут быть использованы для фальсификаций. Контроль будет доступен лишь операторам, которые будут подконтрольны сами понимаете кому, – пояснил сенатор. – Создаются угрозы со стороны хакеров, неправомерного завладения логином и паролем от портала Госуслуг».

При этом Мархаев отметил, что уже сейчас в Сети появились сайты-двойники, которые собирают такие логины и пароли. «Голосование должно быть тайным, но кто может гарантировать, что нужным людям не покажут, кто как голосовал?» – подчеркнул он, напомнив, что ранее работодатели заставляли сотрудников отправлять фотографии заполненных бюллетеней с избирательных участков.

Повсеместное введение электронного голосования окончательно подорвет доверие населения к избирательному процессу, предупредил Мархаев.

Тем не менее, за продление на 2020 год эксперимента с цифровыми избирательными участками проголосовало 135 сенаторов Совета Федерации, против – только трое. Продление эксперимента с электронным голосованием в Москве одобрило 138 сенаторов, против высказались четверо.

За закон, предполагающий голосование по почте, проголосовало 136, против семь членов Совета Федерации.

Запрет на участие в выборах судимым по пяти десяткам статей УК РФ за преступления средней тяжести – в том числе за нарушения законодательства о митингах и за распространение фейков – поддержало 134 сенатора, против проголосовало четыре, воздержались двое.

Теперь законы поступят на подпись президенту.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.05.20

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