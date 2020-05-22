«Какой же цинизм…»: Мосгордума засекретила банкет и фотографии спикера в зале заседаний без маски

В пресс-службе Мосгордумы отказались комментировать скандал с нарушением в столичном парламенте масочно-перчаточного режима и организацией банкета во время всеобщего режима самоизоляции. На официальный запрос РИА «Новый День» в думе заявили, что вправе не предоставлять эту информацию. Фотографии со спикером Алексеем Шапошниковым без маски в окружении коллег, в пресс-службе предпочли не заметить. Сам Шапошников на запрос агентства в законные сроки не ответил.

В нарушении режима самоизоляции и масочного режима «единороссов» уличила депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. На опубликованной парламентарием фотографии четко видно, что спикер Мосгордумы сидит в президиуме без маски – хотя на него также распространяется указ мэра Москвы Сергея Собянина об обязательном ношении маски и перчаток в общественных местах. Редакция РИА «Новый День» попросила аппарат столичного парламента и его руководителя пояснить, почему на депутате не было средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в запросе был вопрос к Шапошникову и главе думского аппарата Александру Таранову подтвердить или опровергнуть проведение в думе банкета, который обслуживал местный кафетерий. Шапошников и Таранов в семидневный срок предпочли не ответить на официальный запрос СМИ.

В письме за подписью заместителя руководителя пресс-службы Мосгордумы Анны Кобяковой говорится, что на думском сайте уже размещена информация о тестировании информационной системы 14 мая перед дистанционным заседанием, а ФЗ «Об обеспечении доступа к информации» дает думе право «не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация размещена в сети интернет».

Редакции не удалось найти на сайте Мосгордумы информации о банкете, который прошел 14 мая. Кроме того, на сайте Мосгордумы отсутствует объяснение причин отказа Шапошникова от исполнения указа мэра Москвы об обязательном масочном режиме. На фотографиях, опубликованных в материале пресс-центра, Шапошников находится в маске.

Пост Шуваловой в «Фейсбуке» с фотографиями спикера Мосгордумы без средств индивидуальной защиты собрал почти тысячу «лайков» и 360 репостов. «Позор! Какой же цинизм…» – комментируют москвичи.

Москва, Татьяна Дорофеева

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