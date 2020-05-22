«Толпе надо будет кого-то «скормить»: после коронавирусного «издевательства» Кремль начнет предвыборную «зачистку»

В России после завершения коронавирусного кризиса Кремль наверняка начнет «зачистку» региональных руководителей, цель которой состоит в приношении «жертвы» для уставшего от издевательских самоограничений населения накануне перевыборов президента РФ Владимира Путина на новый срок. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, перспективы революционных потрясений вполне реальны, если события продолжат развиваться в нынешнем ключе.

«После того, как мы выйдем из карантина и принудительной изоляции – считаю, что называть обязательные ограничительные мероприятия «самоизоляцией» является издевательством над здравым смыслом – ответственность, конечно, возложат на организаторов мероприятий. Власть столкнется с новой волной протестов и недовольства», – сказал Старовойтов.

Эксперт пояснил, что высокий рейтинг для власти принципиально важен в условиях транзита власти. «Нужно будет голосовать за поправки в Конституцию, осенью – выборы. Следующие на очереди в декабре этого или осенью следующего года выборы в Госдуму, состав которой принципиально важен, потому что предстоит период перевыборов главы государства. Мы видим, что президент Путин собирается остаться у власти… Чтобы нарастить рейтинги после covidного падения, толпе надо будет кого-то «скормить». Естественно, федеральная власть «скормит» народу какое-то количество чиновников», – отметил Старовойтов.

По его оценке, ответственными за провал назначат вице-губернаторов, министров, чиновников рангом пониже, чтобы продемонстрировать перегибы на местах. «Будут транслировать месседж: «Мы были заняты борьбой с эпидемией, но сейчас увидели, что происходит, и накажем регионалов-идиотов, восстановим справедливость…» Будет развернута большая кампания, как федеральная власть наказывает региональных чиновников, восстанавливая права граждан», – прогнозирует Старовойтов.

Политолог обратил внимание, что в настоящее время «абсолютно безобразно» ведется работа со всеми остальными видами заболеваний, кроме коронавируса – невозможно даже элементарно вправить вывих, все борются с covid-19. «Идет бездумное распределение ресурсов в угоду одной идее, опасность которой еще предстоит оценить. Думаю, что будут серьезные кадровые последствия. Чиновники, которые сейчас проявляют рвение, столкнутся с расследованием своей деятельности. Не исключено, что мы увидим ряд уголовных дел, основанных на том, что люди умерли или серьезно пострадали, не получив помощи», – предположил он.

Вместе с тем, как отметил Старовойтов, сегодня большинство социологических опросов показывают, что опасения населения, связанные с угрозой здоровью covid-19, постепенно уступают место тревожности, связанной с экономическим положением, «перспективами физического выживания». «У большинства граждан страны очень тяжелое финансовое положение – большое количество кредитов и полное отсутствие перспектив в будущем. Люди озабочены тем, что есть завтра», – констатировал он.

В то же время, как считает эксперт, федеральная власть ведет себя странным образом, фактически собственноручно «инвестируя» в протестную активность. «В Совет Федерации внесен законопроект об уголовной ответственности за «серые» зарплаты. А мы понимаем, что в условиях российской экономики большинство малых и средних предприятий окажутся перед выбором: игнорировать это с риском для себя, либо выплатить белую зарплату и распустить бизнес – тогда пострадают и они, и те люди, которые работают на них. А если отрезать людям все легальные способы выживания, они могут стать ядром протестных сил», – подчеркнул Старовойтов.

«Зачем российская власть инвестирует в рост протестной активности – это большой вопрос, на который мы не получаем ответа. Осознают ли они (власти), что творят, или это происходит по некой хаотичной активности госаппарата, который поражен вирусом антисоциальной гиперреактивности?» – сказал он.

Старовойтов обратил внимание, что количество людей, недовольных властью и положением дел в стране, растет. «Большая часть населения, кроме совсем апатичных, переходят в категорию социально раздражённых граждан. Они не предъявляют политических требований, а заинтересованы в комфортном существовании. Но постепенно это недовольство трансформируется в политические оценки и решения. Эти люди будут представлять собой такую клокочущую массу людей – раздражённых, но не имеющих политического представительства», – отметил он.

При этом, как считает эксперт, системная и несистемная оппозиция оказалась недееспособной. «Вопрос, появится ли политическая сила – новая или кто-то из старых оппозиционных сил сможет этих людей объединить, чтобы собрать электорат, который высвободился в результате политического аспекта эпидемии? Партии полностью дискредитировали себя, никак не воспользовались своими возможностями – показали, что не представляют своих избирателей», – сказал Старовойтов.

Так или иначе, как полагает политолог, если ситуация продолжит развиваться в нынешнем ключе, вероятность революции в России уже не будет столь нереалистичной. «Люди выйдут на улицу, когда им нечего будут есть. Вопрос, как произойдет их самообъединение, но на примере многих революций – и той, что произошла в России 100 лет назад – мы видим, что существует некая критическая масса, которую репрессивно подавить уже невозможно», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Вяткина

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