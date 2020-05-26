«Какая Конституция? Тут вообще с народом не считаются!» Москвичи в масках протестуют против возведения «высотки» на детской площадке

Сегодня жители Москвы организовали протест против строительства 22-этажного жилого дома на улице Печорская, 7, активистов поддержал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Протестующие пришли к проходной стройплощадки и потребовали показать документы, разрешающие возведение дома по программе реновации. На место прибыла полиция.

Видеозапись инцидента опубликована на странице проекта #NaZlobu в «Фейсбуке». «К сожалению, сбылся мой прогноз о том, что начало конфликтных строек приведет к массовым скоплениям людей, – говорит в ролике Митрохин. – Именно это здесь происходит. Стройка по реновации, документы сомнительные: в разрешении на строительство отсутствует кадастровый номер земельного участка».

Как считает депутат, фактически землю просто отнимают у жителей района. Сейчас площадка уже огорожена забором, строители вырубили 107 крупных деревьев. «На стройку не пустили ни меня, ни даже главу управы, который с этой целью сюда прибыл. Но мы наконец добились приезда представителя Фонда реновации», – сообщил Митрохин. Депутат подчеркнул, что будет обращаться к мэру Москвы с требованием немедленно приостановить работы, провоцирующие массовые скопления граждан, до окончания карантина и выяснения легитимности стройки. «Людей провоцируют. Это их жизненное пространство, это их сквер. Его на их глазах отнимают, а они должны сидеть дома», – говорит Митрохин. На месте находится несколько сотрудников полиции, при этом по словам депутата к стройке уже приехал автозак. «Я буду просить мэра Москвы перенести стартовую площадку в другое место, поскольку здесь она вызывает напряжение», – пообещал он.

В ролике слышны возмущенные реплики москвичей. «По всем градостроительным нормам здесь недопустима стройка в таком объеме. На детской площадке 25 этажей построить! Это точечная уплотнительная застройка, которая запрещена в Москве!» – эмоционально говорит женщина в кадре. «Какое вы право имеете без согласия собственников врезаться в их коммуникации!», – слышен голос другой участницы встречи. «Договор аренды земли просрочен, там никакой пролонгации нет!» – заявляет сразу несколько человек, обращаясь к Митрохину. «Он действующий, в ДГИ [департамент городского имущества] можно обратиться, там все скажут. Он пролонгирован автоматически», – отвечает им высокий мужчина в маске. «Это незаконная стройка, ее нужно остановить», – требует один из активистов. Горожане сообщают, что не могут нигде найти проект строящегося дома, и слышат в ответ, что он действительно не выложен в публичный доступ, но передан в управу района Бабушкинский.

«За Конституцию предлагают голосовать. Какая Конституция? Вообще с народом не считаются, наплевали на весь район. Мы просили не уплотнять застройку, – возмущенно заявляет женщина в маске. – Школ нет, детских садов нет. Единственная была дорожка прогулочная, и ту застроили».

«Это очень интересные документы. В них масса пробелов, которые позволяют считать их недействительными, – сообщает в итоге Митрохин. – Я этими пробелами буду заниматься, с юристами изучим все это». Депутат попросил москвичей разойтись, пообещав держать их в курсе событий вокруг стройки.

Полиция не задерживала участников встречи, однако регулярно напоминала им о социальной дистанции.

Согласно информации на сайте Фонда реновации Москвы, на Печорской,7 планируется построить 22-этажный жилой дом на 172 квартиры. Генподрядчик в сообщении на сайте Фонда не указан, однако москвичи в соцсетях пишут, что это «Велес-Строй». Охрану площадки осуществляет ООО ЧОО «Неомакс-СБ».

Эта же охранная фирма участвовала в крупном скандале в районе Кунцево на улице Ивана Франко, где ГК ПИК при поддержке мэрии Москвы решила построить высотный жилой дом прямо во дворе трех пятиэтажек. Канал «Рупор Москвы» сообщал, что снял на видео гендиректора «Неомакс-СБ» Сергея Никитинко – на странице канала говорится, что мужчина представлялся Сергеем Ивановым.

Москва, Татьяна Дорофеева

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