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Среда, 27 мая 2020, 12:44 мск

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Первое дистанционное заседание Мосгордумы началось со сбоев

Первое в истории Мосгордумы заседание в дистанционном режиме началось со сбоев: в течение первых шести минут в трансляции не было звука. Голос «обрел» спикер столичного парламента Алексей Шапошников только после того, как «в немом режиме» выступила по ведению депутат от «Единой России» Лариса Картавцева.

Думская оппозиция уже в начале заседания заявила требование допустить в зал заседаний депутатов, пришедших утром в здание парламента. В режиме видеоконференцсвязи коммунист Евгений Ступин попросил внести в повестку дня коллективное возражение против дистанционного формата. Шапошников на это никак не отреагировал.

В свою очередь, глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева одобрила решение Мосгордумы о проведении заседания в дистанционном формате. «В связи с условиями самоизоляции в городе, у нас сегодня все органы власти в городе проводят подобные совещания именно в режиме видеоконференции, потому что ситуация в городе самая напряженная среди всех регионов РФ», – заявила она.

Отметим, что Государственная дума и Совет Федерации в Москве проводят заседания в очном формате в залах заседаний.

Ранее депутаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» отказались участвовать в дистанционном заседании, объяснив это неготовностью систем связи Мосгордумы и отсутствием должных правовых оснований. Парламентарии предупредили, что легитимность принятых на таком заседании законов может быть поставлена под сомнение. Оппозиция устроила «альтернативное заседание» в холле здания городского парламента и выдвинула ряд требований, касающихся прямой помощи москвичам и реорганизации городского бюджета.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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Метки / Мосгордума

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