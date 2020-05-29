В Москве начались массовые задержания около здания столичного главка полиции

В Москве начались массовые задержания муниципальных депутатов и представителей оппозиции около здания ГУ МВД на Петровке, 38. Выйти в одиночный пикет успел только один из них.

К 15 часам в автозаке оказались уже как минимум пять человек, первым был задержан активист, который просто сел на картонку около здания ГУ МВД. Следующей полицейские схватили муниципального депутата Юлию Галямину, которая давала интервью журналистам, не стояла в пикете и даже не успела развернуть плакат. Ее жестко задержали и тут же быстро повели к автозаку.

После этого был задержан третий активист, который успел потребовать от сотрудников полиции представиться, однако они это требование проигнорировали. Затем в автозаке оказались муниципальные депутаты Елена Филина и Андрей Морев.

Галямина попыталась ответить на вопросы журналистов через окно автозака, однако интервью прервал полицейский – резиновой палкой снаружи он задвинул форточку.

Сейчас около здания ГУ МВД на Петровке продолжаются задержания. Полицейские в громкоговорители объявляют, что «данная акция незаконна, режим повышенной самоизоляции продолжается».

Протесты около здания столичного главка полиции на Петровке, 38, проходят третий день. Участники требуют освободить и снять все обвинения с журналиста и политика Ильи Азара, которого полицейские задержали 26 мая. Азар выступил против преследования создателя проекта «Омбудсмен полиции» Вадима Воронцова. 28 мая журналист был арестован на 15 суток.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

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