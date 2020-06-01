Министр труда РФ: пик безработицы придется на третий квартал

Самым сложным для рынка труда в России будет третий квартал 2020 года. Об этом сегодня, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр труда Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике

«Исходя из макроэкономических параметров и прогноза социально-экономического развития РФ, мы понимаем, что наиболее сложным на рынке труда для нас будет, наверное, третий квартал, – сказал он. – Это пиковое значение накопленного объема количества безработных граждан. При этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться, и положительную динамику мы надеемся увидеть в начале первого-второго квартале 2021 года».

Ранее сегодня Котяков сообщил, что численность официально зарегистрированных безработных уже превысила 2 млн человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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